Началось судебное заседание по делу советника Али Керимли

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Наримановском районном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу советника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тургая Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное судебное заседание назначено на 28 декабря.

Отметим, что Мамед Ибрагим был арестован 30 сентября в связи с уголовным делом, возбужденным на основании жалобы Микаила Гулиева. Вначале в его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 221.1 (хулиганство) УК. Спустя месяц жалобу подали еще два человека - Орудж Велиев и Магомед Гурбанов, которые сообщили, что в ходе инцидента Мамед Ибрагим ударил их. После этого статья в отношении Мамеда Ибрагима была переквалифицирована в ст. 221.2. УК.