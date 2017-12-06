Началось шествие сторонников Михаила Саакашвили к Площади Свободы в Тбилиси - ДОПОЛНЕНО

Тбилиси. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сотни членов грузинской партии "Единое национальное движение", сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили продолжают акцию поддержки в Тбилиси шествием.
Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции начали шествии к Площади Свободы в Тбилиси.
На территории парализовано движение транспорта.
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Сотни членов грузинской партии "Единое национальное движение", сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили проводят акцию поддержки в Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, до 500 человек, собравшихся напротив станции метро "Руставели", потребовали от правительства Украины прекратить преследования М. Саакашвили, привлекли внимание международной общественности к этому вопросу.
Участники акции обвиняют и правительство Грузии в преследовании М. Саакашвили в Украине.
Несмотря на холодную и дождливую погоду, число участников акции растет.
News DepartmentАвтор новости
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