Проводится разбирательство в связи с избиением ребенка его матерью в Баку

"В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана началось разбирательство относительно избиения ребенка его матерью".

Об этом Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что в связи с инцидентом было направлено обращение в Госкомитет: "1 мая к нам обратились с заявлением о том, что в Баку родитель избил 9-летнего ребенка. Это обращение нам поступило из убежища, где размещается ребенок. В настоящее время нами начало разбирательство по факту. После разбирательства будут известны все детали нцидента".

Отметим, что 30 апреля полиция обнаружила в Баку 9-летнего ребенка, которого передали в убежище Общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир". Ребенок сообщил, что регулярно подвергается избиению со стороны матери и потому сбежал из дома.