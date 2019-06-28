Начальник Ясамальского РУП обратился в суд в связи с медицинским центром

Ясамальское районное управление дорожной полиции подало административную жалобу на Медицинский центр "Астория".

Как сообщает Report, это было связано с тем, что Медицинский центр "Астория" не предоставил информацию о физическом лице, который находился за рулем транспортного средства центра во время административного правонарушения.

Ясамальский районный суд города Баку постановил прекратить производство по административному делу, начатому в отношении ООО Медицинский центр "Астория" в соответствии со статьей 347 (Непредоставление сведений о пользователе транспортного средства) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Начальник Ясамальского РУП, полковник полиции Джамиль Амиров подал апелляцию на решение суда.

Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что в соответствии с названной статьей правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере трехсот манатов.