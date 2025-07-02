Начальник управления: Зияддин Сафаров умер в автомобиле правоохранительных органов РФ в день происшествия

Зияддин Сафаров умер в автомобиле правоохранительных органов России в утренние часы в день происшествия.

Зияддин Сафаров умер в автомобиле правоохранительных органов России в утренние часы в день происшествия.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов в ходе пресс-конференции по поводу возбуждения уголовного дела в связи с убийством азербайджанцев в России.

Он отметил, что с 27 июня начато расследование по факту убийства граждан Азербайджана правоохранительными органами России.

"Во время предварительного расследования выяснилось, что в ходе операции, проведенной российскими правоохранительными органами, были задержаны азербайджанцы. Сотрудники оперативного подразделения нанесли им тяжкие телесные повреждения. Зияддин Сафаров скончался в утренние часы того же дня в автомобиле правоохранительных органов".