Начальник управления: Амнистия охватила граждан пяти зарубежных стран

10:09

"До сегодняшнего дня амнистия была применена в отношении граждан пяти зарубежных стран".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции 3-го класса Эльнур Мусаев.

По его словам, подавляющее большинство осужденных, в отношении которых применяется амнистия, лица, у которых неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на определенный срок за совершение менее тяжкого или впервые совершенного тяжкого преступления не превышает 6 месяцев, и лица, приговоренные к исправительным работам: "Они составляют 78% охваченных амнистией осужденных".

Отметим, что 5 ноября на заседании Милли Меджлиса было принято решение об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы. Акт амнистии был принят по инициативе президента Ильхама Алиева.