О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начальник управления: Амнистия охватила граждан пяти зарубежных стран

Начальник управления: Амнистия охватила граждан пяти зарубежных стран 10:09
Происшествия
24 ноября 2021 г. 10:50
Начальник управления: Амнистия охватила граждан пяти зарубежных стран
0 : 00
0 : 00

"До сегодняшнего дня амнистия была применена в отношении граждан пяти зарубежных стран".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции 3-го класса Эльнур Мусаев.

По его словам, подавляющее большинство осужденных, в отношении которых применяется амнистия, лица, у которых неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на определенный срок за совершение менее тяжкого или впервые совершенного тяжкого преступления не превышает 6 месяцев, и лица, приговоренные к исправительным работам: "Они составляют 78% охваченных амнистией осужденных".

Отметим, что 5 ноября на заседании Милли Меджлиса было принято решение об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы. Акт амнистии был принят по инициативе президента Ильхама Алиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Head of department: Amnesty applied to five foreign states' citizens
Версия на азербайджанском языке İdarə rəisi: "Amnistiya beş xarici ölkənin vətəndaşlarına tətbiq edilib"

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi