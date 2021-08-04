Начальник станции "Азерсу" оштрафован

31 июля около 23:00 на территории принадлежащей ОАО "Азерсу" Говсанской аэрационной станции произошел пожар.

31 июля около 23:00 на территории принадлежащей ОАО "Азерсу" Говсанской аэрационной станции произошел пожар.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе расследования выявлено, что на указанной территории (200 кв. м) в целях утилизации хранилось около 3 500 единиц непригодных для использования счетчиков воды, и в результате пожара часть этих счетчиков полностью сгорела.

Также в ходе расследования было установлено, что в процессе горения окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 2192 маната.

По факту составлен протокол об административном проступке, и согласно соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках начальник станции Абиль Абилов был оштрафован на 3000 манатов.