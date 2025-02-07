Начальник отдела: В результате оккупации Зангилана нанесен ущерб суммой более 1,3 млрд манатов

В результате оккупации Зангиланского района, состоящего из города Зангилан, 5 поселков и 79 сел 32 775 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

В результате оккупации Зангиланского района, состоящего из города Зангилан, 5 поселков и 79 сел 32 775 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

Как передает Report , об этом заявил начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Азербайджана Насир Байрамов на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Он добавил, что материальный ущерб по 9 679 объектам имущества, находившимся в частной собственности местных жителей и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 1,3 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.