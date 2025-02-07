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Начальник отдела: В результате оккупации Зангилана нанесен ущерб суммой более 1,3 млрд манатов

Начальник отдела: В результате оккупации Зангилана нанесен ущерб суммой более 1,3 млрд манатов В результате оккупации Зангиланского района, состоящего из города Зангилан, 5 поселков и 79 сел 32 775 мирных жителей были изгнаны из своих домов.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 23:30
Начальник отдела: В результате оккупации Зангилана нанесен ущерб суммой более 1,3 млрд манатов

В результате оккупации Зангиланского района, состоящего из города Зангилан, 5 поселков и 79 сел 32 775 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Азербайджана Насир Байрамов на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Он добавил, что материальный ущерб по 9 679 объектам имущества, находившимся в частной собственности местных жителей и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 1,3 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə rəisi: Zəngilanın işğalı nəticəsində 1,3 milyard manatdan artıq maddi ziyan vurulub

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