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Начальник Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг" погиб в ДТП

Начальник Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг" погиб в ДТП Я не знаю. что они обновили, если в первой части в конце это было))
Происшествия
18 октября 2024 г. 11:57
Начальник Джебраильской электросети ОАО Азеришыг погиб в ДТП

В Джебраильском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в селе Солтанлы Джебраильского района.

Сулдуз Гамбарзаде на автомобиле марки Ford столкнулся с припаркованном на обочине дороги автомобилем марки Niva, за рулем которого находился Адалят Зейналов.

В результате происшествия А.Зейналов погиб на месте, а С.Гамбарзаде получил травмы.

По факту в Джебраильском районном управлении полиции ведется расследование.

Отметим, что погибший во время инцидента Адалят Зейналов являлся начальником Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг".

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