Начальник Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг" погиб в ДТП

В Джебраильском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в селе Солтанлы Джебраильского района.
Сулдуз Гамбарзаде на автомобиле марки Ford столкнулся с припаркованном на обочине дороги автомобилем марки Niva, за рулем которого находился Адалят Зейналов.
В результате происшествия А.Зейналов погиб на месте, а С.Гамбарзаде получил травмы.
По факту в Джебраильском районном управлении полиции ведется расследование.
Отметим, что погибший во время инцидента Адалят Зейналов являлся начальником Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг".