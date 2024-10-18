Начальник Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг" погиб в ДТП

Начальник Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг" погиб в ДТП

Я не знаю. что они обновили, если в первой части в конце это было))

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В Джебраильском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в селе Солтанлы Джебраильского района. Сулдуз Гамбарзаде на автомобиле марки Ford столкнулся с припаркованном на обочине дороги автомобилем марки Niva, за рулем которого находился Адалят Зейналов. В результате происшествия А.Зейналов погиб на месте, а С.Гамбарзаде получил травмы. По факту в Джебраильском районном управлении полиции ведется расследование. Отметим, что погибший во время инцидента Адалят Зейналов являлся начальником Джебраильской электросети ОАО "Азеришыг". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram