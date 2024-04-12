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Начались поиски пропавшего в результате ДТП в Кяльбаджаре водителя

Начались поиски пропавшего в результате ДТП в Кяльбаджаре водителя 11:45
Происшествия
12 апреля 2024 г. 12:23
Начались поиски пропавшего в результате ДТП в Кяльбаджаре водителя

Тело водителя, погибшего, как сообщалось ранее, в результате серьезного ДТП в селе Джомарт Кяльбаджарского района пока на месте аварии не обнаружено.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе МВД, предполагается, что тело водителя грузовика Р.Шахбазова унесло селевым потоком, ведутся поиски.

Отметим, что житель Ширванского района, (1981 г.р.) Рахим Шахбазов, потерял управление грузовиком марки HOVO, который перевернулся и упал в реку.

Р. Шахбазов и житель Гейчайского района Бахрам Садыгов, (1998 г.р.) погибли в результате ДТП.

Отмечается, что они работали на проектах по восстановлению в Кяльбаджаре.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKəlbəcərdə aşan yük maşını sürücüsünün meyiti tapılmayıb, sel apardığı ehtimal edilir

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