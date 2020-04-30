В Азербайджане началась выдача доверенностей по "Мобильному нотариату"

"В целях упрощения доступа к услугам юстиции расширяются возможности мобильного нотариата и в качестве следующего шага населению предоставляется новая услуга электронного подтверждения доверенностей на распоряжение транспортными средствами".

Как передает Report, об этом сообщили на видеоконференции на тему "Доступность к юстиции в период пандемии".

Эта услуга обеспечивает полную или частичную передачу собственником или лицом, представляющим его на основании доверенности, другому лицу полномочий на продажу автомобиля, обмен, дарение, сдачу в аренду, регистрацию или снятие с учета в органах внутренних дел.

С помощью нового мобильного приложения владельцы автомобилей, в том числе граждане за пределами страны, смогут оформить доверенность на свое транспортное средство онлайн, не выходя из дома.

Основной особенностью новой услуги, оказываемой в непрерывном режиме, является использование видеозаписи в качестве средства оформления доверенности.