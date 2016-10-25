Исмаиллы. 25 октября. REPORT.AZ/ "В Исмаиллинском районе из-за оползня эвакуирована уже одна семья".

Об этом ширванскому бюро Report сообщил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель главы исполнительной власти района Ровшан Агаев.

Он отметил, что началась эвакуация жителей из зоны оползня в Исмаиллы: "В результате оползня в селах Дияллы и Садиян возникла угроза для жителей населенных пунктов. В селе Садиян эвакуирована семья Агалы Алиева в составе из 6 человек, сделано предупреждение еще трем семьям. Жителям сообщили, что в случае расширения территории оползня они должны немедленно покинуть свои дома и временно обосноваться у своих родственников".

Отметим, что в результате оползня в селе Садиян образовалась трещина длиной 300 м, глубиной 1,5 м и шириной около 3 м.