​Начальник управления: В Нахчыване достигнуто 100-процентое раскрытие преступлений

"Установлено место двух из четырех лиц, уклонившихся от следствия или суда"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "В первом полугодии 2015 года в органах внутренних дел и прокуратуре Нахчыванской АР зарегистрировано всего 5 преступлений, что на 10 случаев уступает показателю аналогичного периода прошлого года".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на заседании коллегии в министерстве внутренних дел Нахчыванской АР отметил начальник Организационно-инспекционного управления МВД, полковник полиции Али Тагиев.

В своем докладе А.Тагиев сказал, что по сравнению с прошлым годом, количество преступлений, направленных против общественной безопасности и общественного правопорядка, сократилось с 6-ти до 2-х (на 66,6%), экономических преступлений - осталось неизменным (3), а преступлений, совершенных против личности и государственной власти, зарегистрировано не было: "В результате проведенных на высоком профессиональном уровне оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было достигнуто 100-процентное раскрытие преступлений. Улучшение уровня розыскных мероприятий привело к установлению и привлечению к следствию 2 из 4-х лиц, уклонившихся от следствия или суда.

В результате мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, с оборота была изъята крупная партия наркотиков.

На производстве сотрудников следственной структуры находилось 7 уголовных дел, 2 из которых были направлены в суд с обвинительными актами.

Два уголовных дела были направлены в Военную прокуратуру Автономной Республики, производство одного прекращено, предварительное расследование по двум уголовным делам продолжено. Уголовных дел, производство которых было прекращено, а также дел, возвращенных судом и органами прокуратуры на дополнительное расследование, не было".