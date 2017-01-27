Начальник штаба МЧС: Состояние двух спасенных во время пожара людей остается тяжелым

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Для борьбы с пожаром, начавшимся сегодня вечером в трехэтажном жилом здании на территории "Советской" в Баку, были привлечены 13 пожарных машин и около 90 человек личного состава".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник штаба Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Акпер Новрузов.

По его словам, пожарным удалось спасти 4 человека: "Обнаружено тело одного оставшегося под завалами человека. Спасены две женщины и двое мужчин. На данный момент остается тяжелым состояние двух прикованных к постели больных".

А.Новрузов заявил о расследовании соответствующими структурами причин пожара: "Причины станут известны после результатов исследований. Пламя быстро распространилось, так как в доме имелось множество деревянных конструкций".

Начальник штаба подчеркнул, что вызов о пожаре поступил в соответствующую структуру Государственной противопожарной службы в 17:01: "С учетом сложности пожара на место происшествия был также привлечен бакинский гарнизон".

Как сообщает находящийся на месте пожара сотрудник Report, пожар произошел в квартире погибшей в результате происшествия Лии Михайловны Хазитовой 1969 г.р.