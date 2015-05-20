Начальник полиции Бинагадинского района: Проблемы пострадавших в результате пожара граждан будут решены в ближайшие дни - ФОТО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Жители сгоревшего в Бинагадинском районе здания собрались на месте происшествия. Как сообщает находящийся на месте пожара сотрудник Report, граждане хотели осмотреть свои квартиры и взять уцелевшие вещи. Однако охраняющие здание сотрудники правоохранительных органов не разрешили им сделать этого. Лишь нескольким лицам удалось пройти в помещение и забрать часть вещей.

По словам собравшихся у здания пострадавших, некоторые из них переночевали в домах родственников.

Как сообщил Report побывавший на месте происшествия начальник Бинагадинского РУП Намик Исмаилов, в настоящее время внутри здания ведется проверка.

По его словам, из-за проводимых здесь работ и с учетом безопасности, всех жильцов направляют в созданный штаб: "Прошлой ночью граждан разместили в отведенных для них местах, где они смогли переночевать. В основном их разместили в пансионатах погранвойск в поселке Бильгях. Многие уже получили компенсацию в размере 1000 манатов. В штабе обсуждаются все вопросы, и проблемы пострадавших будут решены в ближайшие дни".