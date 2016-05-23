Начальник отдела: В Азербайджане насчитывается около 5 тыс. незаконных мигрантов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане за последние 11 лет были выявлены 646 жертв торговли людьми, 7% из них являются иностранцами и лицами без гражданства.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Гудрет Мамедов.

Он отметил, что иностранцы въезжают в Азербайджан легальными и нелегальными путями: "В результате оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Азербайджана за последние годы, сократилось число иностранцев, въезжающих в страну нелегально. Раньше в страну в качестве незаконных мигрантов прибывали граждане Бангладеша и Пакистана. За последние 6 месяцев были зарегистрированы факты потока мигрантов по маршруту Ближний Восток-Турция-Азербайджан. Это приводит к превращению Азербайджана в транзитную страну. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили 5 организованных групп. Среди задержанных не было граждан Азербайджана. В Азербайджане насчитывается около 5 тыс. незаконных мигрантов".