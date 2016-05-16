Начальник отдела ГУДП отстранен от должности

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Произошли новые кадровые назначения в органах внутренних дел.

Как сообщает Report, начальник следственного отдела Сабаильского районного управления полиции (РУП) полковник-лейтенант Муслим Гулиев отстранен от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела Хатаинского РУП.

Начальник следственного отдела Хатаинского РУП полковник-лейтенант Вугар Ахадов назначен на должность начальника отдела следствий и расследований Главного государственного управления дорожной полиции. В.Ахадов сменил на этом посту Хикмета Керимова.