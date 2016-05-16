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    Начальник отдела ГУДП отстранен от должности

    Произошли новые кадровые назначения в органах внутренних дел

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Произошли новые кадровые назначения в органах внутренних дел.

    Как сообщает Report, начальник следственного отдела Сабаильского районного управления полиции (РУП) полковник-лейтенант Муслим Гулиев отстранен от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела Хатаинского РУП. 

    Начальник следственного отдела Хатаинского РУП полковник-лейтенант Вугар Ахадов назначен на должность начальника отдела следствий и расследований Главного государственного управления дорожной полиции. В.Ахадов сменил на этом посту Хикмета Керимова. 

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