Начальник отдела ГТК задержан при получении взятки, он освобожден от занимаемой должности

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Поступила информация о том, что начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов под предлогом досрочной выплаты достигшим пенсионного возраста сотрудникам предоставляемых государством разовых пособий, взял с них крупную сумму.

В результате совместных мероприятий сотрудников Управления внутренней безопасности и Главного оперативно-следственного управления Госкомитета Натик Иманов был задержан с поличным при получении от достигшего пенсионного возраста сотрудника таможни 2500 манатов.

Согласно приказу председателя ГТК, начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Натик Иманов был уволен. На данный момент собранные по факту материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки.