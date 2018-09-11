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    Начальник отдела ГТК задержан при получении взятки, он освобожден от занимаемой должности

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов освобожден от занимаемой должности. 

    Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. 

    Поступила информация о том, что начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Государственного таможенного комитета, полковник-лейтенант таможенной службы Натик Иманов под предлогом досрочной выплаты достигшим пенсионного возраста сотрудникам предоставляемых государством разовых пособий, взял с них крупную сумму. 

    В результате совместных мероприятий сотрудников Управления внутренней безопасности и Главного оперативно-следственного управления Госкомитета Натик Иманов был задержан с поличным при получении от достигшего пенсионного возраста сотрудника таможни 2500 манатов. 

    Согласно приказу председателя ГТК, начальник финансового отдела Управления финансов и снабжения Натик Иманов был уволен. На данный момент собранные по факту материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. 

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