Начальник: Лейтенант полиции Нурлан Гафаров не имеет никакого отношения к аварии со смертельным исходом

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранской районной прокуратуре и Главном государственном управлении дорожной полиции продолжаются расследования в связи с дорожно-транспортным происшествием в Лянкяране, в результате которого погибли 4 человека, еще один человек получил телесные повреждения. Однако сотрудник Дорожно-патрульной службы, лейтенант полиции Нурлан Гафаров не имеет никакого отношения к данному происшествию.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник Лянкяранского городского-районного отделения полиции Мохуббат Гусейнов.

Он отметил, что дорожная полиция приехала на место происшествия спустя 5 минут после аварии: "Сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) проводили рейды поблизости от места происшествия. В ходе рейда автомобиль марки "ВАЗ-21099" с государственным регистрационным знаком 10 GJ 472 не подчинился законному требованию сотрудников ДПС и приказу остановиться, и скрылся. Дорожная полиция продолжила свои рейды. Спустя 5-10 минут после этого в дежурную часть Лянкяранского городского-районного отделения полиции поступила информация об аварии. Сотрудники ДПС, проводившие вблизи рейды, немедленно отправились на место ДТП. По прибытии сотрудников ДПС стало известно, что аварию совершил водитель автомобиля, который не подчинился требованию сотрудников полиции".

Начальник отделения подчеркнул, что вопрос преследования виновного в аварии водителя сотрудниками ДПС расследован: "Дорожная полиция не преследовала автомобиль. Из записей аппаратов аудио- и видеорегистрации отчетливо видно, что за 5-10 минут до аварии данному автомобилю было приказано остановиться. Водитель, не подчинившись приказу, на большой скорости скрылся с территории, где проводились рейды. Сотрудники Главного государственного управления дорожной полиции и Лянкяранской районной прокуратуры допросили свидетелей происшествия и водителя, совершившего ДТП, они отметили, что во время аварии сотрудники ДПС не преследовали автомобиль. Это ложная информация".

Начальник полиции также прокомментировал вопрос в связи с акцией на этой территории после вышеуказанной аварии. М.Гусейнов отметил, что там собралось около 25 человек, которые попросили установить светофор на данной территории.