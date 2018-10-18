Начальник главного управления МВД: За 14 лет в Азербайджане 538 человек привлечены к ответственности за торговлю людьми

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Несмотря на совместные усилия мирового сообщества, торговля людьми продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем современности. В Азербайджане более 14 лет ведутся комплексные мероприятия по борьбе с торговлей людьми. Законодательная база в этом направлении была усовершенствована, было принято более 20 нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми была обеспечена реабилитация и реинтеграция людей, ставших жертвами торговли".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Повышение потенциала в борьбе с торговлей людьми в Азербайджане" сказал начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, генерал-майор Гейдар Гейдаров.

Начальник управления отметил, что в Азербайджане в данной сфере ведутся просветительские работы.

По его словам, в стране лица, признанные жертвами торговли, имеют право на получение компенсации, их не привлекают к наказанию за противозаконные деяния, совершенные в период их эксплуатации: "Жертвы торговли людьми в добровольном порядке бесплатно охватываются социальной реабилитацией и мерами безопасности, им бесплатно оказываются медицинская, психологическая помощь, помощь по месту проживания, обеспечивается возвращение к нормальному образу жизни. В Азербайджане в результате проведенных за 14 лет оперативно-розыскных мероприятий было зарегистрировано 1321 преступление, касающееся торговли людьми и принудительного привлечения к труду, 538 человек были привлечены к ответственности. Обеспечена реинтеграция в общество 873 человек, ставших жертвами торговли людьми. Полученные результаты были положительно оценены международными партнерами. Опыт Азербайджана в этой сфере находится в центре внимания соответствующих структур ряда стран".