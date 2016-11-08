Начальник главного управления МВД: В этом году задержаны 65,4% объявленных в розыск лиц

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенных за 9 месяцев этого года оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 65,4% объявленных в розыск лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель возрос на 3,3%.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии министерства внутренних дел сказал начальник Главного управления уголовного розыска, полковник полиции Арзу Дашдемиров.

По его словам, для установления места и поимки объявленных в розыск лиц в страны СНГ были отправлены операционные группы, в результате чего были выявлены 35 находящихся вне республики лиц, в том числе установлены места 190 человек, разыскиваемых правоохранительными органами стран СНГ.

Касаясь организации поиска пропавших без вести, А.Дашдемиров сказал, что за истекший период удалось установить место 71,1% пропавших без вести лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, результаты деятельности в данной сфере улучшились на 1,4%.