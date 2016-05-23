Начальник главного управления МВД: Насчитывается 576 детей, занимающихся попрошайничеством и находящихся без присмотра

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ “В 2015 году 46 процентов из 64 тыс. жертв торговли людьми были лицами, столкнувшимися с бытовым насилием”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел (МВД) Шариф Асадуллаев.

Он отметил, что насчитывается 576 детей, занимающихся попрошайничеством и находящихся без присмотра, которые являются потенциальными жертвами торговли людьми: "Полностью установлены образ жизни, места образования и семьи этих детей, собранные материалы представлены Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей".