Начальник ГДП одного из районов Азербайджана уволен из-за недочетов в работе

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Начальник отдела Государственной дорожной полиции Шабранского района уволен с занимаемой должности.

Как сообщает Report, майор полиции Сохбат Талыбов отстранен от должности и взят под распоряжение.

Его заместитель исключен из органов внутренних дел. Причиной изменений в руководстве ГДП Шабранского района является ненадлежащее исполнение должностных обязательств.

Отметим, что недавно распространилась информация о конфликте Сохбата Талыбова с молодежью в Шабранском районе.