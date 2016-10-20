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    Начальник ГДП одного из районов Азербайджана уволен из-за недочетов в работе

    Его заместитель исключен из органов внутренних дел

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Начальник отдела Государственной дорожной полиции Шабранского района уволен с занимаемой должности.

    Как сообщает Report, майор полиции Сохбат Талыбов отстранен от должности и взят под распоряжение. 

    Его заместитель исключен из органов внутренних дел. Причиной изменений в руководстве ГДП Шабранского района является ненадлежащее исполнение должностных обязательств. 

    Отметим, что недавно распространилась информация о конфликте Сохбата Талыбова с молодежью в Шабранском районе. 

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