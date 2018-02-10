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    Начальник экспедиции: "В зоне оползня в Баку ситуация опасная"

    В любой момент может произойти ЧП © Report

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "В Настоящее время ситуация в зоне Баиловского оползня в Баку остается опасной, в любой момент может случится новое ЧП".

    Об этом заявил Report находящийся на территории происшествия начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

    По его словам, размеры трещин увеличились.

    Отметим, что сегодня в полдень  на Баиловском склоне на территории Сабаильского района города Баку зарегистрирован оползень. В результате происшествия нескольким домам нанесен серьезный ущерб, повалены электрические столбы. Представители соответствующих структур находятся на территории.

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