На дороге Лянкяран-Лерик наблюдается оползневая активность

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Из-за интенсивных осадков наблюдается оползневая активность на дороге Лянкяран-Лерик.

Как сообщает Report, в настоящее время самая напряженная ситуация наблюдается на 27-м км дороги. Активность также проявляется на 17-29, 46-53-м км дороги.

Возникли трудности в обеспечении безопасного движения транспортных средств. Как сообщил главный инженер дорожно-эксплуатационного управления №25 Лерикского района Зияфет Исмаилов, принимаются превентивные меры, очищаются водные каналы, водные протоки отводятся от ложе дороги.