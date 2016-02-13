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    На дороге Лянкяран-Лерик наблюдается оползневая активность

    Возникли трудности в обеспечении безопасного движения транспортных средств

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Из-за интенсивных осадков наблюдается оползневая активность на дороге Лянкяран-Лерик.

    Как сообщает Report, в настоящее время самая напряженная ситуация наблюдается на 27-м км дороги. Активность также проявляется на 17-29, 46-53-м км дороги. 

    Возникли трудности в обеспечении безопасного движения транспортных средств. Как сообщил главный инженер дорожно-эксплуатационного управления №25 Лерикского района  Зияфет Исмаилов, принимаются превентивные меры, очищаются водные каналы, водные протоки отводятся от ложе дороги. 

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