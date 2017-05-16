На жителя Шеки упал деревянный столб, в результате чего он погиб

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате несчастного случая в селе Боюк Дехне Шекинского района погиб местный житель.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Габил Джумали оглу Салимов 1967 г.р. хотел поменять место установки электрического деревянного столба во дворе собственного дома.

Г. Салимов пришел к решению распилить деревянный столб, однако впоследствии столб упал на него. Пострадавший был доставлен в одну из больниц города Баку с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако спасти ему жизнь не удалось.

По факту в Шекинской городской прокуратуре ведется расследование.