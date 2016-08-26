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    На жителя Гаджигабула упало оконное стекло, состояние пострадавшего тяжелое

    Потерпевшего отправили в Баку

    Гаджигабул. 26 августа. REPORT. AZ/ В Гаджигабуле произошел несчастный случай.

    Как сообщает региональное бюро Report, трагедия произошла в районном селе Невахи.

    24-летний житель села Эльвин Габиль оглу Кязимов поступил в Гаджигабульскую районную центральную больницу с перерезанным сухожилием правой руки.

    По словам родственников пострадавшего, на Э.Кязимова упало оконное стекло, которое перерезало ему руку.

    Учитывая тяжелое состояние потерпевшего, после показания ему в больнице первой медицинской помощи, его отправили в Баку.

    По факту ведется расследование.

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