На жителя Гаджигабула упало оконное стекло, состояние пострадавшего тяжелое

Гаджигабул. 26 августа. REPORT. AZ/ В Гаджигабуле произошел несчастный случай.

Как сообщает региональное бюро Report, трагедия произошла в районном селе Невахи.

24-летний житель села Эльвин Габиль оглу Кязимов поступил в Гаджигабульскую районную центральную больницу с перерезанным сухожилием правой руки.

По словам родственников пострадавшего, на Э.Кязимова упало оконное стекло, которое перерезало ему руку.

Учитывая тяжелое состояние потерпевшего, после показания ему в больнице первой медицинской помощи, его отправили в Баку.

По факту ведется расследование.