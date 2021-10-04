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На железной дороге Горадиз-Миндживан украли рельсы

На железной дороге Горадиз-Миндживан украли рельсы В Физулинском районе похищено 49 рельсов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Происшествия
4 октября 2021 г. 14:01
На железной дороге Горадиз-Миндживан украли рельсы

В Физулинском районе похищено 49 рельсов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Сотрудниками Главного управления полиции на транспорте были задержаны 3 человека, которые похитили 49 рельсов на участке железной дороги Горадиз-Миндживан, проходящего по территории Физулинского района.

В краже рельсов подозреваются житель Бейлаганского района И. Гасанов, житель города Баку З. Захидов и житель Агдамского района М. Мусаев.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Horadiz-Mincivan dəmir yolundan relslər oğurlanıb

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