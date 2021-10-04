На железной дороге Горадиз-Миндживан украли рельсы

В Физулинском районе похищено 49 рельсов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В Физулинском районе похищено 49 рельсов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Сотрудниками Главного управления полиции на транспорте были задержаны 3 человека, которые похитили 49 рельсов на участке железной дороги Горадиз-Миндживан, проходящего по территории Физулинского района.

В краже рельсов подозреваются житель Бейлаганского района И. Гасанов, житель города Баку З. Захидов и житель Агдамского района М. Мусаев.

Ведется расследование.