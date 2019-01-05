На ж/д станции в Баку мужчину убило током при попытке кражи электропроводов

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На железнодорожной станции в Баку произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, на территории железнодорожной станции Пиршаги в Сабунчинском районе 36-летний Мирага Гусейнов скончался в результате удара электрическим током.
В ходе расследования выяснилось, что его ударило током при попытке кражи электропроводов на станции.
Расследование продолжается.
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