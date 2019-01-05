На ж/д станции в Баку мужчину убило током при попытке кражи электропроводов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На железнодорожной станции в Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, на территории железнодорожной станции Пиршаги в Сабунчинском районе 36-летний Мирага Гусейнов скончался в результате удара электрическим током.

В ходе расследования выяснилось, что его ударило током при попытке кражи электропроводов на станции.

Расследование продолжается.