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    На ж/д станции в Баку мужчину убило током при попытке кражи электропроводов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На железнодорожной станции в Баку произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, на территории железнодорожной станции Пиршаги в Сабунчинском районе 36-летний Мирага Гусейнов скончался в результате удара электрическим током.

    В ходе расследования выяснилось, что его ударило током при попытке кражи электропроводов на станции.

    Расследование продолжается.

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