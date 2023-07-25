На ж/д линии Барда-Евлах тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

25 июля около 03:50 во время движения тепловоза, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на железнодорожной линии Барда-Евлах автомобиль марки "Шевроле Круз" с государственным регистрационным номером 32-ВС-687 пытался пересечь железнодорожны

25 июля около 03:50 во время движения тепловоза, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на железнодорожной линии Барда-Евлах автомобиль марки "Шевроле Круз" с государственным регистрационным номером 32-ВС-687 пытался пересечь железнодорожный переезд.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.

Хотя машинист выполнил экстренное торможение, столкновение оказалось неизбежным из-за небольшого тормозного пути. В результате происшествия водитель автомобиля и один пассажир получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу машиной скорой помощи.

"Вновь призываем водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона "О дорожном движении" Азербайджанской Республики, продолжать движение на железнодорожных переездах, уступив дорогу поезду", - добавили в пресс-службе АЖД.