На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты

На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты.

На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района.

4 февраля в районную прокуратуру поступила информация о смерти рабочего картонного завода, принадлежащего ООО “Картпак”, Меликмамеда Агаева (1957 г.р.).

Проведенное расследование установило, что Меликмамед Агаев скончался на месте от полученных при падении с высоты 2,5 метров травм.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.