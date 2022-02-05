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На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты

На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 11:37
На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты

На заводе в Баку рабочий погиб, упав с высоты.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района.

4 февраля в районную прокуратуру поступила информация о смерти рабочего картонного завода, принадлежащего ООО “Картпак”, Меликмамеда Агаева (1957 г.р.).

Проведенное расследование установило, что Меликмамед Агаев скончался на месте от полученных при падении с высоты 2,5 метров травм.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda zavodda fəhlə yıxılaraq ölüb, cinayət işi açılıb

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