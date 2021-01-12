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На заводе в Баку прогремел взрыв, есть погибший 

На заводе в Баку прогремел взрыв, есть погибший  Погибший в день трагедии загружал металлические обрезки в расплавленную печь, тогда и произошел взрыв
Происшествия
12 января 2021 г. 11:01
На заводе в Баку прогремел взрыв, есть погибший 
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11 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация о гибели жителя поселка Гобустан Мустафаева Асифа Газбаба оглу, работавшего печником на заводе по выплавке металла, расположенном в поселке Гобустан.

Об этом Report сообщили в Гарадагской районной прокуратуре.

Проведенное разбирательство показало, что погибший в день трагедии загружал на заводе металлические обрезки в расплавленную печь, тогда и произошел взрыв. Асиф Мустафаев скончался на месте от полученных телесных повреждений.

По факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса АР.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела, назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы, а также другие необходимые процессуальные действия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda zavodda partlayış olub, ölən var

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