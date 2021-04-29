На заводе трагически погиб рабочий

По факту прокуратурой Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК Азербайджана

В Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 28 апреля примерно в 13:00 на асфальтобетонном заводе, расположенном на территории Апшеронского района, погиб рабочий Мовлудов Джамшид Мовлуд оглу, 1973 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

В ходе расследования было установлено, что рабочий асфальтобетонного завода ООО "Эксплуатация дорог специального назначения № 14" Джамшид Мовлудов остался под колесами грузовика и скончался от полученных травм.

По факту прокуратурой Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Следствие по делу продолжается.