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    На заводе по сортировке твердых бытовых отходов ОАО "Темиз шехер" найдены боеприпасы - ФОТО

    Найденные боеприпасы пригодны для боевого применения

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ На заводе по сортировке твердых бытовых отходов ОАО "Темиз шехер" ("Чистый город") среди отходов найдены боеприпасы. Как сообщает Report, на заводе обнаружены газовый пистолет марки "Макаров", пистолет марки "Вальтер", патроны 7.62 калибра, две автоматных обоймы, две гранаты РГД-5, патроны пистолетов марки "Макаров" и ТТ. 

    Опасные находки переданы правоохранительным органам.

    Все найденные боеприпасы пригодны для боевого применения.

    Отметим, что завод занимается сортировкой твердых бытовых отходов и уничтожением непригодных материалов. 

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