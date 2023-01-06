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На заводе по переработке золота и меди в Гядабее произошел пожар, 8 человек отравились дымом

На заводе по переработке золота и меди в Гядабее произошел пожар, 8 человек отравились дымом В Гядабейском районе на заводе по переработке золота и меди в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар.
Происшествия
6 января 2023 г. 19:11
На заводе по переработке золота и меди в Гядабее произошел пожар, 8 человек отравились дымом

В Гядабейском районе на заводе по переработке золота и меди в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, 8 человек отравились дымом.

Аяз Алескеров (1982 г. р.), Этибар Насибов (1986 г. р.), Эльбрус Алыев (1989 г. р.), Физули Мухтаров (1994 г. р.), Анар Абдуллаев (1979 г. р.), Анар Ширинов (1983 г. р.), Юсиф Нуриев (1994 г. р.) и Рафиг Мамедов (1979 г. р.) были госпитализированы в Гядабейскую центральную районную больницу с диагнозом отравление.

На место происшествия были привлечены техника и живая сила службы пожарной охраны Гядабейского района.

Как сообщили Report в британской компании Anglo-Asian Mining Plc, занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, 8 сотрудников, которые находились рядом с местом происшествия, были направлены на обследование в Гядабейскую центральную районную больницу в соответствии с правилами внутренней безопасности компании.

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