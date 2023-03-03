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На заводе ”Азерикимья" выявлены недочеты

На заводе ”Азерикимья" выявлены недочеты На заводе этилен-полиэтиленовом заводе, принадлежащем производственному объединению "Азерикимья", выявлены недочеты.
Происшествия
3 марта 2023 г. 10:12
На заводе ”Азерикимья выявлены недочеты

На заводе этилен-полиэтиленовом заводе, принадлежащем производственному объединению "Азерикимья", выявлены недочеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору была проведена плановая проверка на участке пиролиза № 01 этилен-полиэтиленового завода, принадлежащего производственному объединению “Азерикимья” в Сумгайыте.

В ходе проверки на заводе были выявлены серьезные нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Для устранения выявленных инспекторами агентства нарушений, связанных с технической безопасностью, был поднят вопрос перед ПО “Азерикимья”, руководству которого было разъяснено, что они несут ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти во время эксплуатации оборудования без соблюдения соответствующих норм.

Составленный по результатам проведенной проверки акт был представлен руководству завода для устранения нарушений.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərikimya”ya məxsus zavodda nöqsanlar aşkarlanıb

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