На заводе ”Азерикимья" выявлены недочеты

На заводе этилен-полиэтиленовом заводе, принадлежащем производственному объединению "Азерикимья", выявлены недочеты.

На заводе этилен-полиэтиленовом заводе, принадлежащем производственному объединению "Азерикимья", выявлены недочеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору была проведена плановая проверка на участке пиролиза № 01 этилен-полиэтиленового завода, принадлежащего производственному объединению “Азерикимья” в Сумгайыте.

В ходе проверки на заводе были выявлены серьезные нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Для устранения выявленных инспекторами агентства нарушений, связанных с технической безопасностью, был поднят вопрос перед ПО “Азерикимья”, руководству которого было разъяснено, что они несут ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти во время эксплуатации оборудования без соблюдения соответствующих норм.

Составленный по результатам проведенной проверки акт был представлен руководству завода для устранения нарушений.