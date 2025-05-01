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На заседании суда продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации

На заседании суда продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации На судебном заседании в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после ее оккупации.
Происшествия
1 мая 2025 г. 14:02
На заседании суда продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации

На судебном заседании в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации города.

Как сообщает Report, в ходе изучения кадров прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, указали, что видеосъемка была сделана вскоре после захвата города, и задали обвиняемому соответствующие вопросы.

Отвечая, Гукасян перечислил других фигурантов на видео: "Посередине в гражданской одежде - водитель. За мной в костюме - Олег Исаян. На заднем плане я узнал Армена Исагулова. Второй - Зори Балаян, в гражданской одежде - Василий Атаджанян. Сейчас к месту водителя подошел епископ Паргев... Остальных не знаю. Видимо, военные".

Продолжается судебный процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в тяжких преступлениях против мира и человечности - в том числе в агрессивной войне, геноциде, нарушении норм международного гуманитарного права, терроризме, его финансировании, насильственном захвате и удержании власти, а также других преступлениях, совершенных в ходе военной агрессии против Азербайджана.

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Версия на английском языке Video footage in court confirms Ghukasyan’s presence in Shusha after occupation
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Arkadi Qukasyanın Şuşanın işğalından dərhal sonra orada olmasını əks etdirən videomateriallar nümayiş etdirilib

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