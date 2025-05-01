На заседании суда продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации

На судебном заседании в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после ее оккупации.

На судебном заседании в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеокадры, подтверждающие присутствие Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации города.

Как сообщает Report, в ходе изучения кадров прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, указали, что видеосъемка была сделана вскоре после захвата города, и задали обвиняемому соответствующие вопросы.

Отвечая, Гукасян перечислил других фигурантов на видео: "Посередине в гражданской одежде - водитель. За мной в костюме - Олег Исаян. На заднем плане я узнал Армена Исагулова. Второй - Зори Балаян, в гражданской одежде - Василий Атаджанян. Сейчас к месту водителя подошел епископ Паргев... Остальных не знаю. Видимо, военные".

Продолжается судебный процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в тяжких преступлениях против мира и человечности - в том числе в агрессивной войне, геноциде, нарушении норм международного гуманитарного права, терроризме, его финансировании, насильственном захвате и удержании власти, а также других преступлениях, совершенных в ходе военной агрессии против Азербайджана.