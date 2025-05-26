На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны

На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде подсудимый Меликсет Пашаян подтвердил, что после оккупации азербайджанских территорий в Первой Карабахской войне армяне грабили населенные пункты.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос гособвинения Пашаян заявил, что служил в составе 31-го батальона “Аскеранского района” в 1993-1994 годах, стоял на постах в направлении сел Сума, Сарыджалы, Гюллюджа Агдамского района.

"Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты", - сказал он.

Пашаян сказал, что не участвовал в грабежах после оккупации территорий Азербайджана: "К концу смены уже нечего было грабить", - добавил он.

Подсудимый заявил, что в грабежах участвовали гражданские армяне, а военные предупреждали их об опасности. "Они говорили не ходить в населенные пункты, вас могут ранить пулей, снарядом", - заявил Пашаян.

Пашаян также заявил, что был награжден "медалью за храбрость" непризнанного режима за участие в Первой Карабахской войне. "Не помню точно, это было либо во времена Бако Саакяна, либо Араика Арутюняна", - сказал он.