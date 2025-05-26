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На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны

На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны
Происшествия
26 мая 2025 г. 14:55
На заседании Бакинского военного суда подтвердили факт грабежей населенных пунктов после Первой Карабахской войны

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде подсудимый Меликсет Пашаян подтвердил, что после оккупации азербайджанских территорий в Первой Карабахской войне армяне грабили населенные пункты.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос гособвинения Пашаян заявил, что служил в составе 31-го батальона “Аскеранского района” в 1993-1994 годах, стоял на постах в направлении сел Сума, Сарыджалы, Гюллюджа Агдамского района.

"Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты", - сказал он.

Пашаян сказал, что не участвовал в грабежах после оккупации территорий Азербайджана: "К концу смены уже нечего было грабить", - добавил он.

Подсудимый заявил, что в грабежах участвовали гражданские армяне, а военные предупреждали их об опасности. "Они говорили не ходить в населенные пункты, вас могут ранить пулей, снарядом", - заявил Пашаян.

Пашаян также заявил, что был награжден "медалью за храбрость" непризнанного режима за участие в Первой Карабахской войне. "Не помню точно, это было либо во времена Бако Саакяна, либо Араика Арутюняна", - сказал он.

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Версия на английском языке Fact that Armenia looted settlements after occupying Azerbaijani territories confirmed in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdikdən sonra yaşayış məntəqələrində talançılıq aparılması məhkəmədə təsdiqlənib

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