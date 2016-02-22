На западе Канады лавиной накрыло 13 человек

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек накрыло лавиной неподалеку от поселения в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Семь человек госпитализированы, однако информации об их состоянии не поступало.

В пятницу канадская служба, прогнозирующая сходы лавин, выпустила предупреждение о потенциально опасных для жизни условиях на склонах в восточной и юго-восточной частях Британской Колумбии. В субботу в результате схода лавины один человек погиб, один пострадал и был отправлен в больницу.