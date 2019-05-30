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В Шеки уничтожено 200 кустов конопли - ФОТО

На западе Азербайджана уничтожено 200 кустов конопли - ФОТО

В городе Шеки уничтожено 200 кустов конопли.

Как сообщает западное бюро Report, в соответствии с планом оперативно-розыскных и профилактических мер "Мак-2019" сотрудники Шекинского городского управления полиции провели еще одну операцию по обнаружению и уничтожению дикорастущих наркотиков.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Ойрет на принадлежащем гражданину земельном участке площадью 5 гектаров были обнаружены 200 кустов дикорастущей конопли. Наркотические растения были сожжены.

Расследование по факту продолжается.

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