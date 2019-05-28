В Гёйгёле произошла авария со смертельным исходом - ФОТО

В Гёйгёльском районе произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на территории села Ени Гызылча.
В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21011 водители обеих легковушек были доставлены в Больницу скорой неотложной медицинской помощи города Гянджа. Их состояние средней тяжести.
Находившаяся во время аварии в одном из автомобилей пассажирка Ганифа Аслан гызы Гулиева погибла на месте ДТП.
По факту ведется разбирательство.
Valeh DadaşovАвтор новости