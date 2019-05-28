В Гёйгёле произошла авария со смертельным исходом - ФОТО

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В Гёйгёльском районе произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на территории села Ени Гызылча.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21011 водители обеих легковушек были доставлены в Больницу скорой неотложной медицинской помощи города Гянджа. Их состояние средней тяжести.

Находившаяся во время аварии в одном из автомобилей пассажирка Ганифа Аслан гызы Гулиева погибла на месте ДТП.

По факту ведется разбирательство.