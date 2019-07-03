На западе Азербайджана полицейский по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение - ОБНОВЛЕНО

Было установлено, что в результате неосторожного обращения с оружием житель Гянджи выстрелил в себя.
Как сообщает Report, Вугар Алескер оглу Гусейнов является инспектором Службы регистрации и удостоверений личности Главного управления полиции города Гянджа, старшим лейтенантом полиции.
Он ранил себя в брюшную полость, его состояние расценивается как удовлетворительное.
*** 18:23
Стала известна личность мужчины, получившего огнестрельное ранение в Гяндже.
Как сообщает западный центр Report, это - житель Гянджи Вугар Гусейнов 1983 г.р.
Напомним, что раненый был доставлен в больницу.
Обстоятельства, при которых произошел инцидент, пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости