На западе Азербайджана полицейский по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение - ОБНОВЛЕНО

Было установлено, что в результате неосторожного обращения с оружием житель Гянджи выстрелил в себя.

Как сообщает Report, Вугар Алескер оглу Гусейнов является инспектором Службы регистрации и удостоверений личности Главного управления полиции города Гянджа, старшим лейтенантом полиции.

Он ранил себя в брюшную полость, его состояние расценивается как удовлетворительное.

*** 18:23

Стала известна личность мужчины, получившего огнестрельное ранение в Гяндже.

Как сообщает западный центр Report, это - житель Гянджи Вугар Гусейнов 1983 г.р.

Напомним, что раненый был доставлен в больницу.

Обстоятельства, при которых произошел инцидент, пока неизвестны.

По факту ведется расследование.