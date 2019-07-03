 Наверх

На западе Азербайджана полицейский по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение - ОБНОВЛЕНО

На западе Азербайджана 36-летний мужчина получил огнестрельное ранение

Было установлено, что в результате неосторожного обращения с оружием житель Гянджи выстрелил в себя.

Как сообщает Report, Вугар Алескер оглу Гусейнов является инспектором Службы регистрации и удостоверений личности Главного управления полиции города Гянджа, старшим лейтенантом полиции.

Он ранил себя в брюшную полость, его состояние расценивается как удовлетворительное. 

*** 18:23

Стала известна личность мужчины, получившего огнестрельное ранение в Гяндже. 

Как сообщает западный центр Report, это - житель Гянджи Вугар Гусейнов 1983 г.р.

Напомним, что раненый был доставлен в больницу.  

Обстоятельства, при которых произошел инцидент, пока неизвестны.

По факту ведется расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!