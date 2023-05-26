На западе Азербайджана сохраняется нестабильная погода

На западе Азербайджана сохраняется нестабильная погода

В западном регионе Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия. Как сообщает западное бюро Report, паводковые воды вызвали ряд осложнений в Гяндже и Дашкесане. В результате более 10 частных домов и дворов были затоплены, забор одного д

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