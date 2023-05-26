На западе Азербайджана сохраняется нестабильная погода

В западном регионе Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия.
Как сообщает западное бюро Report, паводковые воды вызвали ряд осложнений в Гяндже и Дашкесане.
В результате более 10 частных домов и дворов были затоплены, забор одного дома полностью разрушился.
Паводковые воды и град нанесли ущерб фермам и сельскохозяйственным угодьям в селе Зивлан Дашкесанского района.
На западе Азербайджана сохраняется нестабильная погодаНа западе Азербайджана сохраняется нестабильная погода В западном регионе Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия. Как сообщает западное бюро Report, паводковые воды вызвали ряд осложнений в Гяндже и Дашкесане. В результате более 10 частных домов и дворов были затоплены, забор одного д
Происшествия
26 мая 2023 г. 16:18
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В западном регионе Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия.
Версия на азербайджанском языке ФотоQərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir, sel suları fəsadlar törədib