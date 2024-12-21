На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение

В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Report , об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации ведомства, природное явление было зарегистрировано в 03:01 по бакинскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

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В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Report , об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:01 по бакинскому времени приблизительно в 25 км к югу от города Кяльбаджара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА пока не подтвердили информацию о природном явлении.

Сведений о пострадавших или разрушениях нет.