На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как передает
Согласно информации ведомства, природное явление было зарегистрировано в 03:01 по бакинскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:01 по бакинскому времени приблизительно в 25 км к югу от города Кяльбаджара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
В Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА пока не подтвердили информацию о природном явлении.
Сведений о пострадавших или разрушениях нет.