О нас

На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение

На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Происшествия
21 декабря 2024 г. 04:20
На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации ведомства, природное явление было зарегистрировано в 03:01 по бакинскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

03:34

В Кяльбаджарском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Report, об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 03:01 по бакинскому времени приблизительно в 25 км к югу от города Кяльбаджара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА пока не подтвердили информацию о природном явлении.

Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Ermənistan sərhəddində güclü zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики предупредили о сильном ветре
14 декабря 2024 г. 15:16
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi