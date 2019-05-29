На западе Азербайджана пошли ливни и град - ФОТО - ВИДЕО

На западе Азербайджана пошли ливни и град.

Как передаёт западное бюро Report, с полудня в городе Гянджа, в Дашкесанском, Гёйгёльском, Шамкирском, Самухском, Гедабейском, Товузском, Агстафинском и Газахском районах начались ливни и сильный ветер. Помимо этого, в Гяндже, Гёйгёле и Гедабейе выпал град. Природное явление нанесло урон сельскохозяйственным угодьям, в том числе фруктовым деревьям. Селевые потоки, образовавшиеся на дорогах Гянджи в результате ливня, создали препятствия движению транспорта.

Из-за ливня в Товузском, Агстафинском и Газахском районах возникли сложности в движении автотранспортных средств на участке автомобильной дороги Баку-Газах, проходящем по территории данных районов.

В Гёйгёльском районе днём из-за проливного дождя произошла авария, в результате которой пострадали двое.

На территории районов также наблюдались молнии.