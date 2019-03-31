На западе Азербайджана малолетний ребёнок получил ожоги

В Товузском районе Азербайджана 4-летний ребёнок получил ожоги.
Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Юхары Ойсюзлю.
Житель села 2015 года рождения Ф.Акбаров в собственном доме перевернул на себя ёмкость с кипятком, в результате чего получил ожоги.
Родственники доставили ребёнка в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведётся расследование.
Ранее в Товузе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.