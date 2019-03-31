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На западе Азербайджана малолетний ребёнок получил ожоги

На западе Азербайджана малолетний ребёнок получил ожоги

В Товузском районе Азербайджана 4-летний ребёнок получил ожоги.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Юхары Ойсюзлю.

Житель села 2015 года рождения Ф.Акбаров в собственном доме перевернул на себя ёмкость с кипятком, в результате чего получил ожоги.

Родственники доставили ребёнка в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Товузе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

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