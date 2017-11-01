На Забратском круге автомобиль сбил пешехода

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории, известной как Забратский круг.

Аббасова Вюгара Иса оглу, двигавшегося по автомобильной дороге, сбил въезжавший на круг автомобиль. Пострадавший был помещен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

О проишествии сообщили в Сабунчинское районное управление полиции.