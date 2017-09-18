На юге Москвы неизвестные расстреляли гражданина Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные расстреляли в упор мужчину на юге Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Тело мужчины, расстрелянного в упор, обнаружено в Харьковском проезде в столичном районе Бирюлево Западное", - сказал собеседник агентства. По его информации, убийство носит заказной характер, а погибший является гражданином Азербайджана.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, ТАСС подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.