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    На юге Москвы неизвестные расстреляли гражданина Азербайджана - ВИДЕО

    По предварительным данным, убийство носит заказной характер

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные расстреляли в упор мужчину на юге Москвы.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

    "Тело мужчины, расстрелянного в упор, обнаружено в Харьковском проезде в столичном районе Бирюлево Западное", - сказал собеседник агентства. По его информации, убийство носит заказной характер, а погибший является гражданином Азербайджана.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, ТАСС подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

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