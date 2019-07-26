На юге Азербайджана столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

В Лянкяранском районе Азербайджана столкнулись два автомобиля.

Как передаёт южное бюро Report, инцидент произошёл на круге Гёйшабан.

Причина аварии заключалась в том, что оба автомобиля нарушили правила обгона и ехали на высокой скорости. Находившийся под управлением жителя села Болади 1995 г рождения Ахундзаде Кахина Нахид оглу автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком "42 BD 325" врезался в бетонную преграду.

В результате водитель и находившиеся в машине односельчане - Исмаилзаде Илькин Гурбан оглу (1996 г рождения) и Ализаде Фарид Маариф оглу (1998 г рождения) получили травмы тела различной степени тяжести. Они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу в отделение реанимации и травматологии.

По факту ведётся расследование.