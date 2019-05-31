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В Джалилабаде пропал без вести школьник - ФОТО

На юге Азербайджана пропал без вести школьник - ФОТО

Пропал без вести житель села Гюнешли Джалилабадского района Азербайджана Мириев Мирали Эльман оглу 2005 г.р.

Об этом Report сообщил его отец Эльман Мириев.

Ученик 8-го класса М.Мириев 30 мая вышел из своего дома в селе Гюнешли в 08:30, чтобы отправиться в райцентр, и не вернулся. Когда он выходил  из дома, на нем была рубашка красного цвета, черные джинсовые брюки, черная куртка и спортивная обувь.

Члены семьи обратились в полицию в связи с его пропажей.

Те, кто видел или имеет какую-либо информацию о ребенке, просьба позвонить по номерам телефонов (050) 522 - 15 - 95 или (050)  481 - 61 - 39.

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