В Джалилабаде пропал без вести школьник - ФОТО

Пропал без вести житель села Гюнешли Джалилабадского района Азербайджана Мириев Мирали Эльман оглу 2005 г.р.

Об этом Report сообщил его отец Эльман Мириев.

Ученик 8-го класса М.Мириев 30 мая вышел из своего дома в селе Гюнешли в 08:30, чтобы отправиться в райцентр, и не вернулся. Когда он выходил из дома, на нем была рубашка красного цвета, черные джинсовые брюки, черная куртка и спортивная обувь.

Члены семьи обратились в полицию в связи с его пропажей.

Те, кто видел или имеет какую-либо информацию о ребенке, просьба позвонить по номерам телефонов (050) 522 - 15 - 95 или (050) 481 - 61 - 39.